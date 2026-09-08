Опасность не зависит от календаря: инфекционист о рисках заражения клещевым энцефалитом

Осенью клещи не исчезают — наступает вторая волна их активности. Риск подхватить инфекцию в сентябре такой же, как в мае. Врач-инфекционист Олег Полубатанов рассказал « Газете.Ru », почему это происходит и что делать после укуса.

Клещам нужны влажность и температура от 15 до 25 градусов. Поэтому пики приходятся на май–июнь и август–сентябрь. Говорить, что осенние клещи опаснее весенних, неправильно. Меняется лишь их численность, а не риск передачи инфекций.

На статистику влияет и поведение людей. Весной — дачи и майские праздники. В конце лета — снова поток отдыхающих в леса и парки. Больше людей в местах обитания клещей — больше контактов.

Если клещ присосался, месяц не важен. Алгоритм одинаков: аккуратно удалить паразита самому или в медучреждении, затем обратиться к инфекционисту за рекомендациями по профилактике.

Наблюдать за здоровьем нужно ровно четыре недели. При любых подозрительных симптомах — повторный визит к врачу. Чем раньше начато лечение, тем ниже риск тяжелых осложнений.

До этого сообщалось, что врач назвала продукты для поддержки иммунитета.