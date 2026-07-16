«Филадельфия» подписала новый контракт с Зеграсом: форвард будет зарабатывать больше всех в команде

25-летний нападающий Тревор Зеграс подписал новый контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Соглашение рассчитано на четыре года, кэпхит (ежегодная зарплата) составит $9,125 млн.

Таким образом, американец стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Он обогнал по зарплате своих одноклубников Тревора Конекны ($8,75 млн в год) и Шона Кутюрье ($7,75 млн).

Тревор Зеграс был выбран «Анахайм Дакс» на драфте-2019 под общим девятым номером. Нападающий провел четыре сезона за «Уток», а летом 2025 года был обменян в «Филадельфию».

Перемены пошли на пользу талантливому форварду. Минувший сезон для Зеграса стал лучшим в карьере по голам и по очкам — 67 (26+41) баллов в 81 матче регулярного чемпионата.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» заявили о завершении трансферной кампании этим летом, подписав новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным.