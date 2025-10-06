Губерниев раскрыл, что «Спартаку» нужно поменять после поражения от ЦСКА

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в соцсетях высказался о дерби ЦСКА — «Спартак».

Матч прошел 5 октября и завершился победой армейцев со счетом 3:2.

«Отличное дерби! Вот только «Спартаку» надо менять тренера. Выходить и делать по ходу каждого матча работу над ошибками — это странно. И выбор игроков порой шокирует. «Спартаку» надо менять вратаря. Ну, совсем не тянет!» — написал Губерниев.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко в 11 матчах РПЛ пропустил 17 мячей. При этом вратаря напрямую нельзя обвинить в трех пропущенных голах от ЦСКА: дважды армейцы забивали с близкого расстояния, а еще раз отличились с пенальти.

По поводу ЦСКА Губерниев сказал, что команде нужно подтянуть физику, а также выразил обеспокоенность травмой Игоря Акинфеева.

После 11 туров ЦСКА лидирует в РПЛ с 24 очками, «Спартак» занимает шестое место, набрав 18 баллов.