Губерниев рассказал, что подарит Вяльбе в знак примирения

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «Матч ТВ», что подарит президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на примирительной встрече.

Вражда Губерниева и Вяльбе продолжается несколько лет. Примирить оппонентов взялся глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев. Он выразил уверенность, что недоразумения останутся в прошлом, и они все вместе будут работать на благо российских лыж.

Губерниев рассказал, что достигнута принципиальная договоренность о «встрече на троих», но нужно, чтобы все оказались одновременно в Москве.

«На примирительной встрече подарю Вяльбе букет цветов и свой компакт-диск «Губерниев у микрофона» с автографом», — сообщил комментатор.

Ранее Свищев пригласил Губерниева на пост своего советника. Предполагается, что глава ассоциации вскоре возглавит объединенную федерацию лыжного спорта.