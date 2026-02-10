Губерниев рассказал, куда скатился лыжный спринт в России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об итогах квалификации лыжного спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии.

Российский лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв в квалификации соответственно 35-е и 36-е места.

«Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в РФ! Спортсмены бежали, как могли и готовы! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту! После хамского развала спринтерской группы Юрия Каминского лыжный спринт в России скатился в глубочайшую жо… яму», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Комментатор в очередной раз призвал «гнать в шею» верхушку Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) во главе с президентом Еленой Вяльбе. Губерниев неоднократно заявлял о готовности занять пост главы ФЛГР и навести порядок в лыжных гонках.

Ране Дарья Непряева заявила, что чувствовала себя «слабачкой» на фоне соперниц в спринтерской гонке.