Непряева чувствовала себя «слабачкой» на фоне соперниц в квалификации спринта
Фото: [ФЛГР]
Российская лыжница Дарья Непряева оценила свое выступление в квалификации классического спринта на Олимпиаде.
Спортсменка заняла 36-е место и не прошла в 1/4 финала соревнований, уступив более 15 секунд занявшей первое место шведке Линн Сван.
«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто рахит», — сказала Непряева.
Она предположила, что конкурентки в тренажерном зале поднимают такие же веса, как и мужчины, и ей предстоит еще много работы, чтобы достичь таких кондиций.
Также Непряева отметила, что во время спринтерских гонок в России у нее все получалось гораздо лучше. Тем не менее, лыжница рассчитывает, что со временем будет конкурентоспособной не только в дистанционных гонках, но и в спринте.
Россиянин Савелий Коростелев также не сумел пробиться в 1/4 финала спринта, заняв 35-е место.