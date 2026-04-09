Губерниев рассказал, почему не собирается уезжать из России
Комментатор Губерниев: «Я представляю опасность для всего Европейского союза»
Комментатор и журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы он покинул Россию.
«Я живу по принципу „где родился, там и пригодился“. В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для всего Европейского союза. Если приеду туда, они еще к *** развалятся. Мне и в России очень хорошо», — сказал Губерниев.
Журналист отметил, что после распада Советского Союза люди драпали за границу, чтобы обустроить свою жизнь. Он же предпочитает сделать что-то, чтобы изменить жизнь к лучшему в своей стране. Губерниев считает, что в спорте ему это удалось.
Ранее Дмитрий Губерниев комплиментарно высказался о новом главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо, назвав его предшественников «болванами».