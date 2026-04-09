Губерниев назвал болванами бывших тренеров «Спартака»

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в полуфинале Пути регионов Кубка России над «Зенитом», отметив главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

Основное время матча в Санкт-Петербурге завершилось нулевой ничьей. В напряженной серии пенальти точнее оказались спартаковцы — 7:6. В самом конце матча, специально под пенальти, Карседо произвел замену вратаря. Вместо Александра Максименко вышел Илья Помазун, сумевший отразить два удара.

«Неужели в Спартаке появился тренер, первый за много лет, который разобрался в своих футболистах? Предыдущие в этом ключе были просто болваны! А этот пока хорош», — написал Губерниев в соцсетях.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года, сменив Деяна Станковича.

Красно-белые обыграли «Зенит» на его поле впервые с 2012 года. В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА.

