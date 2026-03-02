Губерниев высказался об отсутствии реакции в мировом спорте на бомбардировки Ирана

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о двойных стандартах в мировом спорте. Он отметил, что не последовало никакой реакции на агрессию США и Израиля против Ирана.

«Ой, а почему молчат скандинавские лыжники и биатлонисты??? Неужели не осудят американскую военщину??? МОК и ФИФА уже готовы???» — написал Губерниев в телеграм-канале.

После начала специальной военной операции на Украине МОК рекомендовал федерациям по видам спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах. Большинство федераций этим рекомендациям последовали, а некоторые из них, в частности Международный союз биатлонистов, продолжают не допускать россиян даже после рекомендации МОК разрешить им выступления в нейтральном статусе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе ударов были убиты духовный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. При ударе по школе для девочек в Минабе погибли 148 человек. Иран в ответ наносит удары по базам США на Ближнем Востоке и заявил о перекрытии Ормузского пролива.