Губерниев выступил против запрета на легионеров в Кубке России

Комментатор «Матч ТВ», советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев в разговоре с «ВсеПроСпорт» высказался по поводу инициативы запретить участие легионеров в матчах Кубка России.

Стало известно, что такое предложение прозвучало на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Глава ведомства назвал идею интересной.

«Хочу видеть в Кубке России сильнейших игроков. Если есть тот или иной лимит, он должен распространяться на все турниры. А искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно. Хочу смотреть на красивый и зрелищный футбол, который возможен, когда играют лучшие. Поэтому выступаю против этой идеи», — сказал Губерниев.

Минспорта выступает за ужесточение лимита в РПЛ. Дегтярев заявил, что это уже решенный вопрос. С сезона 2028/2029 на поле будет разрешено наличие пяти иностранцев, а всего в заявке может быть 10 легионеров. В настоящее время действует лимит 8/13.