Губерниев заверил, что Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию

Комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не возглавит объединенную федерацию лыжного спорта.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума сообщил, что планируется объединение нескольких зимних федераций в одну. По данным Губерниева, в одну федерацию войдут виды спорта, которые входят в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Это лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд.

«И понятно, что эту объединенную федерацию, конечно, не возглавит Вяльбе. Это было бы странно», — выразил уверенность Губерниев.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывал о многолетнем конфликте комментатора и главы ФЛГР. В марте Губерниев заявил о намерении баллотироваться на пост главы федерации.