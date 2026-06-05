«Чей Крым?»: мошенники научились обходить популярную «проверку на доверие»

Пранкеры Вован и Лексус заявили, что популярный способ проверки телефонных мошенников с помощью вопроса «Чей Крым?» больше не работает. По их словам, аферисты быстро адаптировались и научились использовать подобные темы для завоевания доверия. Об этом пишет Life.ru .

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) предупредили россиян о новых подходах телефонных мошенников. По словам Столярова, распространенная практика задавать подозрительным собеседникам вопрос «Чей Крым?» уже давно потеряла эффективность.

Он отметил, что многие злоумышленники заранее готовы к подобным проверкам и без колебаний дают ожидаемый ответ. После этого люди начинают доверять звонящему, считая, что разговаривают с безопасным и «проверенным» человеком.

Лексус подчеркнул, что схемы телефонного мошенничества постоянно меняются, а сами аферисты совершенствуют методы психологического воздействия на потенциальных жертв.

Главной мерой безопасности он назвал осторожность при любых подозрительных звонках. Особое внимание, по его словам, следует обращать на просьбы сообщить коды из СМС, передать персональные данные, реквизиты банковских карт или обсудить финансовые операции.

Пранкеры призвали не доверять незнакомым собеседникам только из-за «правильных» ответов на провокационные вопросы.

Ранее сообщалось, что удаление приложений из магазинов спровоцировало новую волну мошенничества.