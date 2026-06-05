Мирра Андреева рассказала, как держала концентрацию в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после выхода в финал «Ролан Гаррос» рассказала, что успеха ей помогла добиться максимальная концентрация.

В полуфинале 19-летнняя россиянка разгромила украинку Марту Костюк (6:1, 6:3) и впервые в карьере сыграет в решающем матче турнира Большого шлема.

«Я была максимально сфокусирована на всех мельчайших деталях, полностью выполняла план на игру. В какой-то момент я аж мелкие волосинки, ворсинки на мяче стала видеть, когда подбрасывала его при подаче — вот настолько сфокусирована. Рада, что получилось такой фокус держать весь матч», — призналась Мирра Андреева.

Теннисистка отметила, что научилась сохранять концентрацию даже после неудачных моментов в игре. Раньше ей потеря своей подачи представлялась концом света, теперь же она сосредоточена на том, как ее вернуть.

В финале «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалинской, которая ранее выбила из турнира россиянок Анну Калинскую и Диану Шнайдер.