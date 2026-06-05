Страховщики сообщили о росте случаев укусов змей в регионах

С наступлением теплого сезона в ряде российских регионов выросла активность змей. Страховые компании уже фиксируют случаи укусов и призывают россиян соблюдать осторожность во время отдыха на природе, работы на даче и прогулок в лесу. Об этом пишет РИА Новости .

В страховой компании «Росгосстрах» предупредили россиян о повышенной активности змей в некоторых регионах страны. По данным страховщиков, в этом сезоне уже зарегистрированы обращения после укусов пресмыкающихся.

Случаи нападения змей зафиксированы в Татарстане, Чувашии, а также в Костромской и Нижегородской областях. В компании отметили, что обычно подобные обращения происходят редко — не более нескольких раз в год, однако нынешний сезон вызывает у специалистов повышенные опасения.

Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность во время работы на садовых участках, прогулок по лесу, сбора грибов и ягод. Чаще всего пострадавшими становятся женщины, находившиеся на природе или даче.

Специалисты напомнили, что при укусе змеи необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему советуют сохранять спокойствие, меньше двигаться и держать место укуса ниже уровня сердца. Также важно снять украшения и другие сдавливающие предметы из-за возможного отека.

При этом эксперты предупреждают, что нельзя накладывать жгут, прижигать рану, разрезать место укуса или пытаться самостоятельно отсасывать яд.

Самая крупная страховая выплата после укуса змеи составила 45 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что спасатель напомнила, как не утонуть в купальный сезон.