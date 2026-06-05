Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ-2026 раскритиковал отношение украинских властей к националистическим формированиям времен Второй мировой войны. Глава государства также упомянул реакцию Польши и позицию европейских стран по этому вопросу. Об этом пишет РЕН ТВ .

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что почетное отношение к украинским националистическим формированиям вызывает серьезные вопросы.

Глава государства отметил, что дед Владимира Зеленского, участвовавший в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны, «в гробу бы перевернулся» из-за происходящего сегодня на Украине.

По словам Путина, в европейских странах предпочитают не обращать внимания на случаи чествования деятелей, связанных с украинским националистическим движением. Он подчеркнул, что эти фигуры причастны к преступлениям против поляков и русских в годы войны.

Президент также обратил внимание на реакцию Польши, где ранее критиковали решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование, связанное с УПА*.

Ранее польские политики и дипломаты неоднократно заявляли о недопустимости героизации украинских националистов, причастных к событиям Волынской резни.

До этого сообщалось, что пленный пограничник ВСУ сообщил о кадровых проблемах в украинской армии.

* УПА — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.