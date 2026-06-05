Поезда «Таврия» перестанут останавливаться в Джанкое

Поезда «Таврия» перестали делать остановки на станции Джанкой в Крыму. Изменения связаны с переводом станции в технический режим работы. Пассажирам предложили альтернативные варианты посадки и возможность бесплатного возврата билетов.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила об изменении маршрутов поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно. С 4 июня составы больше не останавливаются на станциях Джанкой и Урожайная.

Причиной изменений стало решение владельца инфраструктуры присвоить станции Джанкой технический статус. Теперь поезда, направляющиеся в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, проходят участок без остановок.

В компании уточнили, что пассажиры, ранее купившие билеты до Джанкоя, смогут без пересадок доехать до Симферополя без дополнительной оплаты. Добраться из Симферополя до Джанкоя предлагается самостоятельно автобусным сообщением.

Пассажирам, отправляющимся из Джанкоя, разрешили производить посадку на других станциях — в Симферополе, Евпатории или Владиславовке.

Кроме того, в ГСЭ сообщили о возможности бесплатного возврата билетов, оформленных до станции Джанкой. Перевозчик также проводит информирование пассажиров по телефону и через СМС-рассылку.

Ранее станцию Джанкой временно закрыли для обслуживания пассажиров.

До этого сообщалось, что три человека погибли при атаки ВСУ на объекты в Симферополе.