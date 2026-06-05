В России предложили ввести гибкий график для многодетных родителей летом

В Общественной палате РФ предложили законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы в период летних каникул. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет семьям решить проблему присмотра за детьми во время закрытия школ и детских садов. Об этом пишет РИА Новости .

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой предоставить многодетным родителям право на гибкий график работы в летний период. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

По словам Гриба, особенно актуальной эта мера становится во время школьных каникул, когда образовательные учреждения и детские сады временно не работают, а у многих семей отсутствует возможность организовать постоянный присмотр за детьми.

Он отметил, что путевки в детские лагеря часто покрывают лишь часть летнего периода, а помощь со стороны родственников доступна не всем родителям.

Представитель Общественной палаты подчеркнул, что в таких условиях дети нередко остаются без должного внимания, пока родители находятся на работе. В связи с этим он предложил закрепить право на гибкий график в трудовом законодательстве.

По мнению Гриба, подобная мера станет дополнительной поддержкой для многодетных семей и позволит родителям эффективнее совмещать работу с заботой о детях.

До этого сообщалось, что Путин вступился за немецкого журналиста на встрече в ПМЭФ.