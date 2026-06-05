Сразу у трети россиян перед отпуском сильно падает продуктивность

Сервис Купибилет провел исследование, результаты которого оказались в распоряжении « Газеты.Ru ». Выяснилось, что более трети (38%) россиян признают снижение своей продуктивности на работе из-за предвкушения отпуска. У 19% опрошенных она упала на 5–15%, у 9% — на 15–20%, у 6% — на 20–30%, а у 4% — на 30–40%. Чем ближе долгожданная поездка, тем сложнее сосредоточиться на рабочих задачах.

При этом у трети респондентов (33%) продуктивность никак не изменилась — они спокойно работают до последнего дня. А 29% заявили, что перед отпуском, наоборот, становятся активнее: стараются закрыть все дела, чтобы уехать с чистой совестью и не думать о работе во время отдыха.

Несмотря на страх выпасть из рабочего процесса, только 19% опрошенных берут отпуск максимум на одну неделю. Большинство (36%) предпочитают отдыхать две недели, чтобы успеть как следует переключиться и восстановиться. Еще 45% не задумываются о конкретной длительности и отталкиваются от своих желаний, выбирая столько дней, сколько нужно для полноценного отдыха. Люди, как показало исследование, не готовы жертвовать качеством отпуска ради сохранения рабочего темпа.

В пресс-службе сервиса Купибилет подвели итог: почти 40% сотрудников признают, что предвкушение отпуска снижает их эффективность, но большинство все равно выбирают полноценный отдых на две недели, а не короткую паузу. Люди хотят успеть переключиться и восстановиться, даже если это означает временное падение продуктивности. При этом почти треть опрошенных работают активнее перед отпуском — это говорит о том, что дедлайны и желание закрыть все дела могут быть мощным мотиватором. Отпуск, резюмировали в компании, влияет на всех по-разному, но большинство выбирают качественный отдых, а не быструю паузу.

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