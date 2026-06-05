Украинка Костюк заявила, что «заберет в могилу» серию из 17 побед, которую прервала Мирра Андреева

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своей серии из 17 побед, перерванной в полуфинале «Ролан Гаррос» россиянкой Миррой Андреевой.

Мирра взяла реванш за поражение в финале турнира в Мадриде — 6:1, 6:3. 19-летняя российская теннисистка впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.

«Я заберу это с собой в могилу. Я очень довольна своим сезоном на грунте, всего одно поражение. Я бы никогда не поверила, если бы мне кто-то сказал об этом пару месяцев назад», — сказала Костюк.

25-й номер мирового рейтинга отметила, что в этом сезоне у нее получилось выиграть битву со своей головой. Чтобы выдать столь впечатляющую серию, ей для начала пришлось измениться собой.

«Раньше я была маньяком контроля. Не буду скрывать, я была очень травмирована. Мне не нравилось быть рядом с собой», — пояснила украинка.

Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» 6 июня сыграет со 117-м номером мировой классификации Майей Хвалинской из Польши, которая стала первым в истории «Ролан Гаррос» квалифаем, вышедшим в финал. Хвалинская обыграла на турнире россиянок Анну Калинскую (в четвертьфинале) и Диану Шнайдер (в полуфинале).