Путин вступился за немецкого журналиста на встрече в ПМЭФ
На ПМЭФ Путин защитил журналиста DPA от вопроса о подготовке Германии к войне
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ вмешался в разговор после вопроса немецкому журналисту о возможной подготовке Германии к войне. Глава государства заявил, что представитель СМИ не обязан отвечать на подобные вопросы. Об этом пишет «Газета.Ru».
Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума отреагировал на вопрос, адресованный журналисту немецкого агентства DPA.
Во время дискуссии модератор поинтересовался у представителя немецких СМИ, обращает ли он внимание на заявления о возможной подготовке Германии к войне и действительно ли Берлин может рассматривать конфронтацию с Россией.
После этого президент РФ вмешался в разговор и заявил, что журналист не обязан отвечать на подобный вопрос.
«Вы здесь не на допросе. Допрашивайте меня», — сказал Путин, обращаясь к немецкому журналисту.
Реакция российского лидера стала одним из наиболее обсуждаемых моментов встречи с зарубежными журналистами на полях ПМЭФ.
Ранее сообщалось, что Путин заявил о двойных стандартах Европы в вопросе нацизма.