Путин вступился за немецкого журналиста на встрече в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ вмешался в разговор после вопроса немецкому журналисту о возможной подготовке Германии к войне. Глава государства заявил, что представитель СМИ не обязан отвечать на подобные вопросы. Об этом пишет « Газета.Ru ».

Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума отреагировал на вопрос, адресованный журналисту немецкого агентства DPA.

Во время дискуссии модератор поинтересовался у представителя немецких СМИ, обращает ли он внимание на заявления о возможной подготовке Германии к войне и действительно ли Берлин может рассматривать конфронтацию с Россией.

После этого президент РФ вмешался в разговор и заявил, что журналист не обязан отвечать на подобный вопрос.

«Вы здесь не на допросе. Допрашивайте меня», — сказал Путин, обращаясь к немецкому журналисту.

Реакция российского лидера стала одним из наиболее обсуждаемых моментов встречи с зарубежными журналистами на полях ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о двойных стандартах Европы в вопросе нацизма.