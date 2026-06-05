Квартира в Сочи за ₽130 млн: чем владеет Прохор Шаляпин

СМИ подсчитали стоимость недвижимости Прохора Шаляпина и пришли к выводу, что артист владеет объектами более чем на 150 миллионов рублей. В собственности певца находятся квартиры в Москве, Подмосковье и крупные апартаменты в Сочи. Об этом пишет « Газета.Ru » со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Стоимость недвижимости, принадлежащей Прохору Шаляпину, превышает 150 миллионов рублей. В собственности артиста находятся сразу несколько квартир в разных регионах России.

В начале 2025 года певец приобрел квартиру в Мытищах для своей матери. По данным источника, на покупку жилья, ремонт и обустройство было потрачено около 14 миллионов рублей.

Также Шаляпин владеет двумя квартирами в Москве. Одну из них артист купил летом 2025 года в том же доме и на том же этаже, где расположена его основная квартира площадью около 130 квадратных метров. Ранее певец рассказывал, что ему стало не хватать места для хранения вещей, поэтому новое помещение он решил использовать как гардеробную, гостевую зону и дополнительное пространство для отдыха.

Самым дорогим объектом недвижимости Шаляпина называют апартаменты в Сочи площадью около 400 квадратных метров. Жилье досталось артисту по наследству от подруги его бабушки. По оценкам профильных сайтов, стоимость такой недвижимости может достигать 130 миллионов рублей.

В настоящее время сочинские апартаменты сдаются в аренду.

До этого сообщалось, что Москва и Чукотка стали единственными регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей в марте.