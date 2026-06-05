Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с удаленными приложениями

Удаление популярных приложений из официальных магазинов App Store и Google Play стало новым инструментом в руках мошенников. Злоумышленники используют ситуацию для распространения поддельных программ, которые могут привести к краже аккаунтов, заражению устройств вредоносным ПО и утечке персональных данных. Об этом в беседе с « Лентой.ру » сообщил эксперт компании F6 Сергей Золотухин.

По словам специалиста, исчезновение известных сервисов из официальных площадок создает благоприятные условия для киберпреступников. Они запускают фальшивые сайты и ресурсы, предлагающие пользователям скачать якобы официальные версии приложений. На практике такие программы могут использоваться для получения доступа к учетным записям, установки вредоносного программного обеспечения или сбора конфиденциальной информации.

Эксперт отметил, что мошенники активно продвигают подобные ресурсы через различные цифровые каналы. Для привлечения пользователей используются короткие видеоролики на популярных платформах, реклама в мессенджерах и социальных сетях, а также методы продвижения в поисковых системах.

Золотухин рекомендовал скачивать приложения исключительно из источников, которые официально подтверждены разработчиками. Как правило, это корпоративные сайты компаний, а также их официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, специалист советует обращать внимание на возраст интернет-ресурса. Проверить дату регистрации сайта можно через специальные whois-сервисы. По его словам, недавно созданные домены часто используются мошенниками для проведения краткосрочных атак.

Также эксперт призвал пользователей не вводить логины, пароли и другие персональные данные на сомнительных ресурсах и избегать переходов по ссылкам из неизвестных источников. Особую осторожность следует проявлять к сообщениям, в которых обещают быстро установить приложение без регистрации, VPN или дополнительных проверок.

Отдельно специалист обратил внимание на приложения, которые уже установлены на смартфонах пользователей. Если программа была загружена из официального магазина до ее удаления, он рекомендует не удалять ее с устройства и своевременно устанавливать обновления. Такой подход позволит избежать необходимости искать приложение на сторонних площадках и снизит риск столкновения с мошенническими схемами.

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