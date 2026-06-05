Переменная облачность и до +25: погода в Московском регионе 5 июня

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на пятницу, 5 июня, для Москвы и Московской области. Согласно данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами по области возможен кратковременный дождь.

В Московской области, по прогнозам синоптиков, днем будет от +20 до +25 градусов, а в ночные часы температура может снизиться до +8 градусов.

В Москве, как сообщается на сайте ведомства, дневная температура воздуха составит от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов.

Ветер, добавили в Гидрометцентре, будет дуть с северо-востока и востока. Его скорость ожидается в пределах 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 749–751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал до +28 градусов в Подмосковье на выходные 6–7 июня.