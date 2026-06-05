В Армении сообщили о вручении повесток прибывающим из России

В Армении перед парламентскими выборами начали вручать повестки на военные сборы гражданам, прибывающим из России. Об этом сообщили местные СМИ, отметив, что для контроля ситуации в стране задействованы патрули военной полиции.

Радио Sputnik Армения сообщило, что гражданам Армении, приезжающим из России для участия в парламентских выборах, начали вручать повестки для прохождения военных сборов.

По информации местных СМИ, на которые ссылается радиостанция, для выполнения этих задач в стране развернули патрули военной полиции. При этом журналисты утверждают, что речь идет не обо всех прибывающих гражданах, а именно о тех, кто въезжает из России.

Особое внимание в публикациях вызвало то, что заявление по данной теме сделал не Минобороны Армении, а помощник руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян. По его словам, граждане, прибывающие из России «за взятку», могут быть направлены на 25-дневные учебные сборы. В случае отказа, как утверждается, предусмотрена уголовная ответственность.

На фоне предстоящих выборов ситуацию в Армении ранее прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что обстановка в стране перед голосованием может дестабилизироваться, и призвал армянские власти действовать осторожно.

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