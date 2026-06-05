Названа дата появления российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы, получившая название «Аллергарда», может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года. По словам Скворцовой, это означает, что препарат появится на российском рынке.

Глава ФМБА пояснила, что «Аллергарда» является уникальной, первой в мире рекомбинантной генно-инженерной аллерговакциной. Пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения был подан в Минздрав в октябре 2025 года. Если разрешение будет получено в сентябре 2026 года, вакцину разрешат к клиническому применению, и она официально поступит в открытую продажу. Постоянное удостоверение, добавила Скворцова, возможно только после завершения третьей фазы клинических исследований, документы на которое планируется подать в конце 2027 года.

В настоящее время, по словам руководителя ФМБА, идет третья фаза клинических исследований. Уже сейчас вакцина демонстрирует очень высокий профиль безопасности и хорошую переносимость. Предварительные итоги будут подведены в июле. Скворцова уточнила, что используется дозировка 80 миллиграммов — она доказала максимальную эффективность. Схема применения также отработана: пятикратное введение в осенние месяцы, перед началом сезона пыления березы.

Вакцина «Аллергарда» разработана Институтом иммунологии ФМБА России для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.

Ранее ФМБА получило разрешение на исследование вакцины против лихорадки Денге.