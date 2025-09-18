Гуменник не вышел на первую тренировку на олимпийской квалификации в Пекине

Российский фигурист Петр Гуменник не вышел на первую тренировку на олимпийском квалификационном турнире в Пекине.

Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко вылетели в Китай накануне вечером, а ранним утром прибыли в Пекин. Тренировка начиналась в 8:30 по местному времени.

У женщин за олимпийскую лицензию будет бороться чемпионка России Аделия Петросян. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе будет присутствовать на турнире в Пекине. Она получила аккредитацию как представитель сборной Грузии.

Для попадания на Олимпиаду-2026 российским фигуристам-одиночникам необходимо попасть в топ-5 на квалификации в Пекине.

Ранее стало известно, что Украина не отправит в Китай своих спортсменок в женском одиночном катании из-за их крайне низкого уровня.