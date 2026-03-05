Гуменник рассказал, что изменил бы в своем олимпийском прокате

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал «Чемпионату» о том, что бы он изменил в своем олимпийском прокате на Играх в Милане.

Гуменник занял шестое место по сумме двух программ, после короткой россиянин шел только на 12-м месте. Фигурист отметил, что еще до выступления прокрутил все в голове и катался с осознанием того, что сделал все для того, чтобы показать свой лучший результат.

Единственное, что он бы изменил, — это первый каскад в короткой программе, когда он прыгнул четверной и двойной прыжки вместо четверного и тройного. На этом фигурист потерял несколько баллов. Гуменник признался, что тогда еще не понимал, как тело отреагирует на адреналин и стресс от участия в Олимпиаде.

«Сейчас, зная, как перестраивается тело, какая реакция у мозга на олимпийский адреналин, я думаю, смог бы сделать этот каскад чище», — сказал Гуменник.

Ряд российских специалистов считают, что на Олимпиаде судьи недодали баллов Гуменнику. В частности, по мнению Татьяны Тарасовой и Даниила Глейхенгауза, фигурист должен был занять место в призовой тройке.