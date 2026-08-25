Гурцкая назвал условие увольнения Семака из «Зенита»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» назвал условие, при котором «Зенит» может отправить в отставку главного тренера Сергея Семака.

По его убеждению, прошлогодним чемпионством Семак продлил себе «абонемент неприкосновенности» как минимум еще на один год.

«Если «Зенит» не будет в тройке — то может быть, но это невозможно. Эти игроки все равно проснутся, это очень классная команда и очень большого уровня игроки», — сказал Гурцкая.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. При нем петербуржцы семь раз выиграли чемпионат страны за восемь сезонов. Лишь в сезоне 2024/25 они уступили первое место «Краснодару».

В пятом туре РПЛ «Зенит» уступил «Спартаку» (0:2). На данный момент команда занимает четвертое место, набрав 9 очков.