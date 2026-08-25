«Красивая лента, убивающая дыхание». Биолог предупредил об опасности физалий, атакующих пляжи Европы

Физалии, которых в просторечии называют «португальскими корабликами», представляют для человека более серьезную угрозу, чем медузы, сообщил в интервью РИА Новости биолог из французского океанариума в Ла-Рошели Гийом Эвеяр.

Как сообщалось ранее в издании Financial Times, на атлантическом побережье Франции и Испании зафиксировано массовое появление этих организмов, напоминающих медуз. По информации газеты, за две недели от их укусов пострадали более тысячи человек.

Специалист отметил, что прикосновение к физалии способно вызвать тяжелые ожоги и покраснение кожных покровов. При этом, по его словам, для людей с повышенной чувствительностью подобный контакт иногда оборачивается летальным исходом — зарегистрированные случаи смерти были обусловлены анафилактическим шоком.

В группе особого риска, как подчеркнул биолог, находятся аллергики, а также те, кто подвергся одновременной атаке сразу нескольких физалий. В такой ситуации у пострадавшего может возникнуть затруднение дыхания, что представляет критическую опасность, особенно если инцидент произошел в воде, — именно нарушение дыхательной функции, по утверждению Эвеяра, становится в подобных случаях решающим фактором.

Ранее сообщалось о том, что из-за нашествия медуз остановили три энергоблока АЭС Gravelines во Франции.