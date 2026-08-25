Талалаев показал неприличный жест во время матча с «Рубином»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев во время матча пятого тура РПЛ (1:1) с «Рубином» продемонстрировал неприличный жест. Арбитр не заметил перфоманс специалиста и не показал ему красную карточку, но КДК может инициировать рассмотрение эпизода.

«Балтика» уступала в счете и сравняла счет. Талалаев несколько раз похлопал ладонью по кулаку и начал показывать пальцем на трибуны. Позже гол отменили из-за офсайда, калининградцы сумели сравнять счет лишь в компенсированное время благодаря голу защитника Сергея Варатынова.

Талалаев объяснил, что он адресовал свой жест руководителям «Балтики», сидящим на трибунах, а означал он, что калининградский клуб в любом случае не проиграет.

В минувшем сезоне Андрей Талалаев уже зарабатывал дисквалификации за излишне эмоциональное поведение в ходе матчей с ЦСКА и «Спартаком».

После пяти туров «Балтика» набрала семь очков и занимает шестое место в РПЛ. У «Рубина» на один балл меньше — восьмая строчка.