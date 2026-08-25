Гурцкая раскрыл, почему сорвались переговоры по трансферу Олейникова в «Локомотив»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в программе «Это футбол, брат!» рассказал, почему сорвался переход полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в «Локомотив».

По его информации, трансфер не состоялся из-за нежелания гендиректора «Локомотива» Бориса Ротенберга расставаться с деньгами. Гурцкая отметил, что переговоры прошли «чудовищно неудачно».

«На футболиста надо было дать сто миллионов, он предложил десять. Олейников стоит сто пятьдесят миллионов, сто миллионов агентских попросили, а предложили десять. Сторона игрока не пошла на это. Когда у вас просят сто, а вы даете десять, вы срываете переговоры», — констатировал Тимур Гурцкая.

«Локомотив» в межсезонье потерял целый ряд ведущих игроков (Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева, Данила Пруцева) и нуждается в усилении. По сообщениям СМИ, Борис Ротенберг тянет с трансферами, потому что хочет сначала добиться смены главного тренера Михаила Галактионова. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, напротив, поддерживает Галактионова.

«Локомотив» в пяти матчах РПЛ набрал лишь три очка и занимает 14-е место, в зоне стыковых матчей.