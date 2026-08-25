«Только что контейнеры обнаружили». Спасатели нашли смытые домики с туристами на Сахалине

Специалисты МЧС обнаружили контейнерные домики с туристами в ходе воздушной разведки местности на Сахалине. Как передает корреспондент, строения были смыты рекой с территории Лесогорских термальных источников. Соответствующую информацию ТАСС предоставили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, контейнеры удалось заметить только что, при этом к поисковой операции подключили вертолет. Поскольку автомобильные дороги в зоне чрезвычайного происшествия отсутствуют, ранее спасатели прочесывали территорию исключительно пешим порядком. Экипаж воздушного судна зафиксировал домики визуально, однако посадка поблизости от них невозможна — спасателям пришлось приземляться на площадке у термальных источников. В настоящий момент группа уже выдвинулась в пешем порядке к месту обнаружения контейнеров.

В ведомстве не исключают, что внутри одного из смытых строений могут находиться туристы, числящиеся пропавшими без вести. Согласно официальному релизу, на борту вертолета находятся девять сотрудников МЧС, параллельно в районе поисков работает наземная группа.

Ранее сообщалось о том, что Росавиация приостановила свидетельство пилота за посадку у маяка Анива.