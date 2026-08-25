«Черепашки-ниндзя наоборот». Неизвестные выбрались из канализации в центре Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка изучает видео с людьми из канализации
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]
По информации городского управления полиции Нью-Йорка, правоохранители заинтересовались видеозаписью, на которой запечатлены трое неизвестных, выбирающихся из канализационного люка в центре мегаполиса.
Инцидент произошел на прошлой неделе. В распространившемся в соцсетях ролике видно, как трое людей в комбинезонах, с масками на лицах и налобными фонарями, появляются из люка в центральной части Манхеттена, неподалеку от железнодорожного вокзала.
«Видеозапись изучается», — заявили в полиции, комментируя появившиеся в интернете кадры.
При этом, как уточнили правоохранители, на данный момент никто не задержан.
Согласно предварительной версии стражей порядка, в объектив камер могли попасть мигранты, которые ищут ценности в канализационной системе.
Ранее сообщалось о том, что более десятка человек вылезли из канализационных люков в Бруклине за одну ночь.