Инсайдер сообщил о блокировке счетов «Ростова»: в клубе назвали информацию «уткой»

Инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что налоговая заблокировала счета «Ростова» из-за долга в 80 млн руб., из-за чего деятельность футбольного клуба может быть парализована.

По его информации, команда рискует не добраться на очередные выездные матчи. Также Карпов указал, что игроки не получают зарплату с июня.

Новый генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка в интервью РИА Новости заявил, что информация Карпова является «уткой»: у клуба нет финансовых проблем.

Карпов, в свою очередь, настаивает на том, что Чайка обманывает общественность, и задолженность перед налоговой у «Ростова» на самом деле имеется.

«Ростов» в пяти турах набрал пять очков и занимает 11-е место в РПЛ.