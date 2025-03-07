Гвардиола допустил, что «Манчестер Сити» может не квалифицироваться в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос City Xtra о гипотетическом клубе в Лигу чемпионов в будущем году.

Специалист заявил, что такой сценарий не станет концом света.

«Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, но если этого не произойдет, это не будет концом света. Это будет означать, что мы были недостаточно хороши, а другие команды это заслужили», — сказал Гвардиола.

От отметил, что положение клуба не идеально, но они и неплохое. На данный момент «Манчестер Сити» занимает в АПЛ четвертое место, которое дает право на участие в Лиге чемпионов 2025/26. Команда Гвардиолы набрала 47 очков после 27 матчей. «Сити» на один балл опережает «Челси» и на один балл отстает от «Ноттингем Форест». Лидирует в турнире «Ливерпуль», набравший 67 очков.

Ранее сообщалось, что британские власти хотят отсудить у Романа Абрамовича средства, вырученные от продажи «Челси».