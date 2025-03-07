Британские власти хотят отсудить у Абрамовича деньги от продажи «Челси» и отдать их Украине

Правительство Великобритании собирается подать в суд на Романа Абрамовича, чтобы отобрать у него деньги, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси», пишет The Guardian.

В мае 2022 года Роман Абрамович вынужден был продать «Челси» за 2,34 млрд фунтов. Средства были заморожены на специальном счете, так как бизнесмен находился под санкциями. В настоящее время сумма оценивается в 2,7 млрд фунтов.

Власти Британии хотят высвободить эти деньги и направить их на помощь Украине. Достичь договоренности с Абрамовичем о том, как потратить средства, правительству не удается. Источник издания в кабмине сообщил о «фундаментальных разногласиях» в этом вопросе и заявил, что правительство будет действовать через суд.

The Guardian отмечает, что представители бизнесмена отказались комментировать ситуацию.

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