Гвардиола назвал Баджо самым талантливым футболистом, с которым он играл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает самым талантливым футболистом, с котором ему выдалось играть.

«Я думаю, что талантливые игроки есть везде и в том числе в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо», – цитирует Гвардиолу La Gazzetta dello Sport.

Он также напомнил, что талант развивается во время тренировок, даже если человек совершает ошибки. Тренер призвал «много играть».

Гвардиоле 52 года. Он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Во время выступлений в качестве игрока он становится шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка. Гвардиола в составе национальной сборной становился олимпийским чемпионом.

Баджо 56 лет. Он выступал вместе с Гвардиолой в составе итальянской «Брешии». Экс-нападающий играл исключительно в итальянских клубах – «Виченца», «Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Болонья» и «Интернационале».