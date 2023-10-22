Хабиб Нурмагомедов объявил, что окончательно ушел из ММА

По словам Нурмагомедова, он не стал лично посещать бой ибо полностью отказался от участия в деятельности, связанной со смешанными единоборствами.

«Лучший боец в мире на сегодняшний день. Люблю тебя, брат, и поздравляю. Если вы меня спросите, где я был? Почему не был в углу, я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил все, что связано с ММА. Прошу принять мое решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнеры», — написал Нурмагомедов в своем аккаунте.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру профессионального бойца смешанных единоборств еще в октябре 2020 года. Однако в нынешнем году он опубликовал в соцсетях ролик со своей тренировки, чем заинтриговал своих поклонников, надеющихся увидеть Хабиба в октагоне.