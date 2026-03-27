Ханде Эрчел задержали в Стамбуле по делу о незаконном обороте запрещенных веществ

Популярная турецкая актриса, известная российскому зрителю по сериалу «Постучись в мою дверь», оказалась в центре громкого скандала. Ханде Эрчел задержала полиция Стамбула в рамках крупной антинаркотической операции — ей предстоит пройти медицинские тесты и дать показания, сообщает The Voice.

Турецкие правоохранители продолжают масштабную кампанию против незаконного оборота запрещенных веществ, и теперь в поле зрения попала одна из самых узнаваемых актрис страны. Эрчел, вернувшуюся в Стамбул, задержали на основании выданного ордера. Сама звезда выразила готовность сотрудничать со следствием.

После задержания актрису доставили в Институт судебной медицины, где у нее взяли образцы волос и крови. Их направят на экспертизу, которая должна установить, употребляла ли Эрчел запрещенные вещества.

В последние месяцы турецкая полиция проводит крупные рейды: в Стамбуле уже задержаны несколько десятков человек, среди которых — актеры, телеведущие и блогеры, а также представители местного футбола.

Не остался в стороне и бывший бойфренд актрисы Хакан Сабанджи, который также проходит по этому делу. После своего задержания он заявил, что никогда не посещал сомнительных вечеринок и не имел дел с наркотиками. При этом он подтвердил знакомство с Ханде, но подчеркнул: ни разу не видел, чтобы она употребляла запрещенные вещества.

