«Минус 20 кг и плюс несколько сантиметров роста»: звезда турецких сериалов Мерт Рамазан Демир показал новое тело

Звезда турецких сериалов, покоривший сердца миллионов зрительниц по всему миру, решил взяться за себя и добился впечатляющих результатов. Мерт Рамазан Демир подтвердил, что похудел на 20 килограммов, и теперь его преображение обсуждают не только поклонницы, но и коллеги по цеху, сообщает Super.

Демир всегда был узнаваем, но недавно актер предстал перед публикой в совершенно новом образе. Подтянутая фигура, изменившиеся черты лица и даже, по собственному признанию артиста, небольшой прирост в росте — все это результат системной работы над собой.

Актер не скрывает: чтобы сбросить 20 килограммов, пришлось полностью пересмотреть привычный уклад жизни. Регулярные тренировки стали обязательной частью графика, а контроль питания и питьевого режима превратились из временной меры в образ жизни. Демир отказался от прежних привычек, которые мешали ему чувствовать себя комфортно.

«Те, кто видит меня, как и вы, удивляются. Мой вес не соответствовал моему росту, а теперь мой рост стал очевиден. Вы тоже это заметили, это не ускользнуло от вашего взгляда», — рассказал Мерт.

Свежие фотографии турецкого красавчика вызвали бурное обсуждение среди поклонниц. Многие отмечают, что артист выглядит более мужественно и подтянуто. Сам Демир не скрывает гордости за достигнутый результат и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее певица Наташа Королева рассказала о конфузе на шоу «Суперстар!» из-за лишнего веса.