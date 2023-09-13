Харди, Минаж и другие: зарубежные звезды, которые любят жестко поскандалить

Иностранные артисты любят привлекать к себе внимание общественности. Они вкладывают большие деньги в свой образ, продвижение и яркие появления на публике. Но некоторые звезды, похоже, считают, что черный пиар — самый лучший.

Рассказываем о знаменитостях-бунтарях и дебоширах.

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст часто появляется в лентах новостей из-за скандального поведения: то оскорбит певицу Тейлор Свифт прямо на сцене, то изобьет фотографа вместе с охранником, то публично конфликтует с Фифти Сентом и Уиз Халифа.

Несмотря на свою скандальную славу, Уэст проявляет себя как образцовый семьянин (пускай и в разводе), жертвует большие суммы на благотворительность. Он даже содержал фонд, который помогал детям получить образование.

Принц Гарри

Младший сын принцессы Дианы и внук королевы Елизаветы II Гарри любил удивлять общественность своим поведением, когда был младше. Нередко удивляет и сейчас, когда вскрывает внутренние конфликты королевской семьи.

На счету Гарри ряд громких скандалов: драки с папарацци, игра в бильярд на раздевание, употребление наркотиков и даже появление с нацистской повязкой на вечеринке своего друга.

Том Харди

Британский актер Том Харди родился в благополучной семье, но несмотря на это отличился очень скандальным поведением. В молодости у Харди были проблемы с алкоголем и наркотиками, из-за которых он вел себя неподобающе.

Все изменилось, когда будущий актер столкнулся с передозировкой. После этого Харди понял, что хочет посвятить себя игре на сцене, построил успешную карьеру и прославился на весь мир.

Ники Минаж

Тринидадская рэп-исполнительница Ники Минаж выстроила весь свой образ на скандальном поведении. Уже много лет она вступает в публичные перепалки с другими артистами ради громких заголовков.

За время своей популярности Минаж успела подраться с рэп-звездой Карди Би, оскорбляла певицу Майли Сайрус и принизила достижения коллеги по цеху Трэвиса Скотта за то, что тот обогнал ее в чартах.

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