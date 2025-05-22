«Харри, мы тоже выиграли трофей!»: Сон Хын Мин подколол Кейна после победы в Лиге Европы

Харри Кейн выступал за лондонский клуб на протяжении 13 лет и наколотил 280 мячей, но не выиграл с «Тоттенхэмом» ни одного трофея. Два года назад нападающий перешел в «Баварию», но и там первый сезон не принес Кейну титулов. Наконец, пару недель назад мюнхенский клуб выиграл чемпионат Германии.

«Еще недавно я был безумно счастлив за Харри Кейна, которого очень уважаю как человека и футболиста. Харри, мы тоже выиграли трофей!» — сказал Сон.

Харри Кейн также поздравил свой бывший клуб в соцсетях.

«Тоттенхэм» обыграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:0) и завоевал первый титул за 17 лет. Также «Шпоры» получили право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.