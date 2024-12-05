Хазанов объяснил, почему из Галустяна «никогда ничего не выйдет»

Актер Геннадий Хазанов высоко оценил талант комика Михаила Галустяна. Но, несмотря на необыкновенное дарование, из него «никогда ничего не выйдет», заявил Хазанов в эфире шоу Sheinkin40.

Дело в том, что рядом с Галустяном нет таких режиссеров, как Рязанов, Гайдай, Данелия, которые могли «упаковать этот алмаз, огранить его», пояснил артист.

Хазанов сказал, что хотел предложить стендаперу помощь и пригласить его в театр эстрады в Москве.

Телефона Галустяна у Хазанова не было, но ему дали телефон его жены, которая по совместительству является и его директором.

Но комик так и не перезвонил Хазанову.

Ранее Геннадий Хазанов ответил на слухи об эмиграции из России.