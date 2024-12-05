Хазанов объяснил, почему из Галустяна «никогда ничего не выйдет»
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Актер Геннадий Хазанов высоко оценил талант комика Михаила Галустяна. Но, несмотря на необыкновенное дарование, из него «никогда ничего не выйдет», заявил Хазанов в эфире шоу Sheinkin40.
Дело в том, что рядом с Галустяном нет таких режиссеров, как Рязанов, Гайдай, Данелия, которые могли «упаковать этот алмаз, огранить его», пояснил артист.
Хазанов сказал, что хотел предложить стендаперу помощь и пригласить его в театр эстрады в Москве.
Телефона Галустяна у Хазанова не было, но ему дали телефон его жены, которая по совместительству является и его директором.
Но комик так и не перезвонил Хазанову.
Ранее Геннадий Хазанов ответил на слухи об эмиграции из России.