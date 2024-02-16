Геннадий Хазанов ответил на слухи об эмиграции из России

Артист Геннадий Хазанов прокомментировал слухи о своем отъезде из России после потока обвинений в «непатриотичной» позиции из-за старых заявлений. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Общественники пытались отменить концерты юмориста, но все, чего они добились — их переименование. В Театре музыки и поэзии Хазанов намекнул, что его творчество просто кому-то мешало. Не стал артист даже снимать портрет опальной Аллы Пугачевой, хотя некоторые учреждения так сделали.

В СМИ сообщали, что у Хазанова есть израильское гражданство, а также он часто посещает Латвию, где у него есть дом. Говорили, что после нападок он может покинуть Россию, но юморист это опроверг.

«С чего вы взяли? Я уезжаю, когда у меня каникулы и возвращаюсь», — ответил журналистам Хазанов.

История с попыткой отмены Хазанова началась после того, как он процитировал классика и сравнил патриотизм с рабством. Аналогично когда-то сделала и Алла Пугачева.

Ранее сообщалось, что Хазанов прилетел обратно в Россию на заработки.