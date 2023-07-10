Химчане вошли в Топ-5 лучших игроков Winline Чемпионата России по баскетболу и получили спецпризы

Об этом сообщает пресс-служба городского округа Химки.

Речь о женской команде «Находка» и мужской — «Khimki Power» из Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5. Также специальная награда «За спортивное поведение» досталась тренеру мужской сборной Даниилу Абрамовскому.

«Наставник нашей команды получил награду главного джентльмена за то, что в начале сезона вел себя чересчур эмоционально, а по ходу чемпионата научился быть более сдержанным. Отметим, что завершившийся сезон стал дебютным для Даниила в качестве главного тренера», — рассказали в Центре.

Призом «Железная воля» отметили защитницу «Находки» Екатерину Лялину. А вот звание «Открытие матчей» досталось участнику команды «Khimki Power» Сергею Драковскому. Для этого игрока текущий сезон стал стартовым в баскетболе 3×3. Раньше Сергей играл в командах классического баскетбола 5×5.

Также по итогу соревнований химкинские спортсмены вошли в пятерку лучших по показателям индивидуальных показателей. Это Мария Никишина и Екатерина Лялина из «Находки», а также Александр Черевко и Илья Рожков из «Khimki Power».

Напомним, Winline — чемпионат России по баскетболу 3×3 для профессионалов. Даже выход в финал в этом соревновании считается серьезным достижением для команды.

В состязаниях участвовали 27 мужских и 12 женских команд. Игры проходили с января по июль.