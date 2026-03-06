«Химки» в 2023 году подкупили судью матча с «Аланией»

В ноябре 2023 года руководство ФК «Химки» подкупило арбитра матча с «Аланией», сообщила официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк. За обеспечение необходимого результата было передано 2 млн руб.

Матч, прошедший 20 ноября 2023 года на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном завершился победой подмосковной команды со счетом 4:1. Главным судьей матча был Андрей Фисенко.

Ирина Волк рассказала, что задержаны арбитр и посредник при передаче денег. Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В жилищах подозреваемых произведены обыски, изъяты средства связи и другие предметы, которые могут быть иметь доказательственное значение.

«Продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — написала Волк в своем телеграм-канале.

В июне ФК «Химки» прекратил свое существование из-за финансовых проблем, в сентябре Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.