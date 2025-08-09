Химки вышли на первое место Подмосковья по числу полученных знаков ГТО

Химки все более уверенно заявляют о себе как о городе спортивных успехов. С начала 2025 года жители округа достигли впечатляющей отметки, заняв первое место в Московской области по количеству знаков отличия ГТО. Об этом сообщила администрация Химкинского городского округа.

На сегодняшний день в Химках было присвоено жителям 772 знака, из которых 733 — золотые, 24 — серебряные и 15 — бронзовые. Эти достижения стали возможны благодаря общей работе спортивных школ и активному участию местных жителей в массовых мероприятиях всероссийского масштаба, направленных на физическую подготовку. В рамках программы «Готов к труду и обороне» за этот год в Московской области в сумме было получено 10 454 знака отличия.

Любой желающий может пройти тестирование и сдать нормативы ГТО. В Химках центр, где проводится тестирование, расположен по адресу: улица Кирова, 24, в спортивном комплексе «Арена Химки». Активное участие в этом комплексе позволит каждому внести свой вклад в развитие физической культуры и укрепление общественного здоровья.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло патриотическое мероприятие, которое рассказало о начале традиции празднования Дня Победы. Оно состоялось во дворе одного из домов в микрорайоне Новогорск. Гостей ждали лекция, викторины, задания, маршруты по площадкам. По словам организаторов, самое важное в таком общении с людьми — вовлечение детей. Именно в таких случаях у ребенка появляется глубокая внутренняя связь с историей своей страны.