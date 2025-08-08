В Химках прошло патриотическое мероприятие о начале традиции празднования Дня Победы

Жителям Химок рассказали о начале традиции празднования Дня Победы — в августе 1943 года в Москва впервые запустили 12 залпов в честь освобождения Белгорода и Орла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении напомнили, что в рамках программы «Успех V единстве поколений» в округе проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Новое патриотическое мероприятие прошло во дворе одного из домов в микрорайоне Новогорск. Гостей ждали лекция, викторины, задания, маршруты по площадкам. В мероприятии принял участие депутат Химок Руслан Шаипов.

«Самое важное в таких встречах – вовлечь детей непосредственно в процесс. Когда ребенок лично участвует в событии, у него возникает глубокая внутренняя связь с историей своей страны», – подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.