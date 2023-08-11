Химкинская спортсменка стала одной из лучших на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов

У городского округа Химки появился еще одни повод для гордости.

На днях стало известно, что учащаяся физкультурно-оздоровительного клуба «Благо» Милана Билык завоевала золотую и серебряную медали Всероссийской летней спартакиаде инвалидов. В состязаниях по легко атлетике девушка победила почти 60 спортсменов из 11 регионов страны.

Как отметила заслуженный тренер школы «Благо» Людмила Клычникова, Милане свойственны целеустремленность и настрой на победу.

«Ее сила воли вдохновляет нас всех. Каждый раз доказывает, что нет ничего невозможного, когда есть цель и энтузиазм. Совершенствование в спорте требует дисциплины, настойчивости и терпения. И Милана проявляет все эти качества в большом объеме», - подчеркнула Клычникова.

Благодаря своему упорству спортсменка пробежала 200 метров за 32 секунды. Ее результат стал лучшим и принес Милане золото. 100 метров она преодолела чуть более чем за 15 секунд. В итоге арсенал наград пополнился серебром.

Милана - член сборной команды Московской области. У нее III спортивный разряд.

Напомним, физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» появился в Химках в 2005 году. Здесь опытные тренеры занимаются с ребятами у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом и зрением. Тут разработан целый ряд реабилитационных программ, которые позволяют повысить качество жизни спортсменов.