Химкинские баскетболисты сыграют против команды «Динамо» в четвертьфинале Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» завершил регулярный сезон чемпионата Суперлиги, вскоре ему предстоит провести две домашние игры против команды «Динамо» из Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

Плей-офф восьми лучших команд стартует в воскресенье, 30 марта. Второй матч между командами пройдет во вторник, 1 апреля. Игры проведут в Баскетбольном центре «Химки», вход на них свободный. В субботу, 5 апреля, команда проведет выездную игру во Владивостоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.