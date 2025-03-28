Химкинские баскетболисты сыграют против команды «Динамо» в четвертьфинале Суперлиги
Баскетболисты из Химок завершили регулярный сезон чемпионата Суперлиги
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Баскетбольный клуб «Химки» завершил регулярный сезон чемпионата Суперлиги, вскоре ему предстоит провести две домашние игры против команды «Динамо» из Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Плей-офф восьми лучших команд стартует в воскресенье, 30 марта. Второй матч между командами пройдет во вторник, 1 апреля. Игры проведут в Баскетбольном центре «Химки», вход на них свободный. В субботу, 5 апреля, команда проведет выездную игру во Владивостоке.
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